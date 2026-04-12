有片│长沙湾怪贼通宵偷十多袋衣包 纸紥舖店员：唔明偷咁多做乜？

世上无奇不有，纸扎品也有人偷！长沙湾青山道一间纸扎舖，门顶高挂大批衣包，本月6日，一名貌似「葵芳」的女子趁店舖打烊，由凌晨起「蚂蚁搬屋」偷走十多包纸扎品及衣包，总值过千元。该店舖职员对《星岛头条》表示， 对贼人偷这么多衣包疑惑不解，不排除精神有异。

片段长1分04秒，片中女子长发，穿白色短衫和黑长裤，样子酷似电影《夜王》的「葵芳」，当时为早上6时20分左右，纸扎舖未开门，门顶挂有多包纸扎品，她驻足细看片刻后伸手去偷，搬下三袋衣包，然后施施然离去。

贼人貌似「葵芳」。

店主开舖后赫见门口纸扎不翼而飞，翻查闭路电视始知真相，直言：「影佢大头，摆门口」，其后报警求助。

店舖职员李女士表示，该舖关门后，挂在门顶上的纸扎品一般不收起，因为没想过会有人垂涎，本月6日，女子于凌晨起偷衣包：「一次一、两个，来来回回足足搞咗六个钟头，偷咗十几个」、「唔明偷咁多做乜？似系精神有问题」，经此一役，她们收舖时也会把门口纸扎品搬回舖内，以策安全。

纸扎舖门口挂有多包纸扎。网图

事发前一日（5日）为清明节假期，女子偷窃衣包是烧给先人，还是转售图利， 则不得而知。然而，网民则议论纷纷：「好似shopping 完一样」、「日光日白咁猛咩」、「偷嘢见得多，有冇人见过偷先人用嘅用品呢」、「似系先人叫佢嚟攞货咁」。