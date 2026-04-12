Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片│长沙湾怪贼通宵偷十多袋衣包 纸紥舖店员：唔明偷咁多做乜？

突发
更新时间：13:43 2026-04-12 HKT
发布时间：13:43 2026-04-12 HKT

世上无奇不有，纸扎品也有人偷！长沙湾青山道一间纸扎舖，门顶高挂大批衣包，本月6日，一名貌似「葵芳」的女子趁店舖打烊，由凌晨起「蚂蚁搬屋」偷走十多包纸扎品及衣包，总值过千元。该店舖职员对《星岛头条》表示， 对贼人偷这么多衣包疑惑不解，不排除精神有异。

片段长1分04秒，片中女子长发，穿白色短衫和黑长裤，样子酷似电影《夜王》的「葵芳」，当时为早上6时20分左右，纸扎舖未开门，门顶挂有多包纸扎品，她驻足细看片刻后伸手去偷，搬下三袋衣包，然后施施然离去。

贼人貌似「葵芳」。
贼人貌似「葵芳」。

店主开舖后赫见门口纸扎不翼而飞，翻查闭路电视始知真相，直言：「影佢大头，摆门口」，其后报警求助。

店舖职员李女士表示，该舖关门后，挂在门顶上的纸扎品一般不收起，因为没想过会有人垂涎，本月6日，女子于凌晨起偷衣包：「一次一、两个，来来回回足足搞咗六个钟头，偷咗十几个」、「唔明偷咁多做乜？似系精神有问题」，经此一役，她们收舖时也会把门口纸扎品搬回舖内，以策安全。

 

纸扎舖门口挂有多包纸扎。网图
纸扎舖门口挂有多包纸扎。网图

事发前一日（5日）为清明节假期，女子偷窃衣包是烧给先人，还是转售图利， 则不得而知。然而，网民则议论纷纷：「好似shopping 完一样」、「日光日白咁猛咩」、「偷嘢见得多，有冇人见过偷先人用嘅用品呢」、「似系先人叫佢嚟攞货咁」。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
伊朗局势｜美伊第三轮谈判结束 伊媒称双方仍存严重分歧 特朗普：若中国向伊运送武器将面临「大问题」｜持续更新
01:49
伊朗局势｜美伊谈判21小时破裂万斯指准备离开 特朗普：中国若向伊运武将有「大问题」｜持续更新
即时国际
4小时前
MIRROR演唱会摄影师被揭耍阴招？偷关行家摄影机「断正」遭围插：终于等到个天收佢
MIRROR演唱会摄影师被揭耍阴招？偷关行家摄影机「断正」遭围插：终于等到个天收佢
影视圈
19小时前
李泳汉疑不满弟妇插手生意积怨 因拉面店结业与李泳豪夫妇反目 网民：有人要威钟意做操控
李泳汉疑不满弟妇插手生意积怨 因拉面店结业与李泳豪夫妇反目 网民：有人要威钟意做操控
影视圈
21小时前
瞓洗衣机干衣机顶 与大电箱共眠 新蒲岗工人房大反差转弯有露台 网民有赞有弹｜Juicy叮
瞓洗衣机干衣机顶 与大电箱共眠 新蒲岗工人房大反差转弯有露台 网民有赞有弹｜Juicy叮
时事热话
22小时前
DSE考生深夜困厕所 慈父人锁大战失败 绝望建议趴洗手盆瞓 最终凭一神器解困｜Juicy叮
DSE考生深夜困厕所 慈父「人锁大战」失败 绝望建议趴洗手盆瞓 最终凭一神器解困｜Juicy叮
时事热话
3小时前
83岁仙杜拉罕有近照曝光 维持金发潮look状态惊人 曾患乳癌23年于家中跌倒
83岁仙杜拉罕有近照曝光 维持金发潮look状态惊人 曾患乳癌23年于家中跌倒
影视圈
5小时前
新木优子、中岛裕翔宣布结婚 《SUITS》神仙CP戏外修成正果 两人背景、甜蜜细节一文看清
新木优子、中岛裕翔宣布结婚 《SUITS》神仙CP戏外修成正果 两人背景、甜蜜细节一文看清
影视圈
22小时前
Jayden是什么？Threads潮文疯传港孩「英文名」 迷因背后旨在讽刺港妈育儿方式
Jayden是什么？Threads潮文疯传港孩「英文名」 迷因背后旨在讽刺港妈育儿方式
生活百科
2026-04-10 19:36 HKT
新皇岗口岸拟设7条专营巴士线 来往葵芳、启德、屯门等地 「一地两检」安排下旧皇巴将停运
新皇岗口岸拟设7条专营巴士线 来往葵芳、启德、屯门等地 「一地两检」安排下旧皇巴将停运
生活百科
2026-04-10 12:58 HKT
土瓜湾人气「日升小食」半年内连开3店！攻入观塘卖韭菜饼成逆市大赢家？ 网民︰月头先喺铜锣湾开
土瓜湾人气「日升小食」半年内连开3店！攻入观塘卖韭菜饼成逆市大赢家？ 网民︰玩加盟店模式？
饮食
17小时前