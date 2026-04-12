海关办文化探索之旅 40名Customs YES会员赴天津交流 培养国民身分认同

「香港海关青年发展计划」（Customs YES）与香港各界青少年活动委员会于上周二（7日）至昨日（11日）合办「河海之津‧海关文化探索之旅」。海关助理关长（行政及人力资源发展）黄蕙荃与Customs YES名誉会长会及管理委员会成员带领40名Customs YES会员到访天津，透过文化体验、企业参观及海关历史探索，全面深入了解天津的历史文化与科技发展。

考察团首先参观天津新港海关指挥中心，认识天津在对外贸易与航运发展上的重要历史地位，并了解现代海关在维护国家安全及推动智慧海关建设上的最新发展。团员亦考察天津港智能化集装箱码头，认识人工智能、5G、无人驾驶及高精准定位等技术在智慧港口的应用，以及绿色港口建设的创新优势。

考察团其后到访空中客车（天津）总装有限公司，了解A320系列客机总装流程及先进航空制造技术。随后，考察团参观了「两航起义」主题展馆，深入了解其对国家民航发展的重要意义及国家航空科技的最新发展。

行程期间，团员参观康师傅梦想探索乐园，认识现代食品工业发展及国家品牌在食品安全和研发方面的成果，并到访南开大学，与当地学生交流，促进两地青年联系。

考察团此行亦到访多个历史文化地标，包括周恩来邓颖超纪念馆、天津霍元甲文武学校及精武门‧中华武林园，认识国家革命历史及天津多元而深厚的文化底蕴。

是次考察团由民政及青年事务局和青年发展委员会提供部分资助。Customs YES会持续举办不同的交流活动，推动青年发展，培养会员的国民身分认同和民族自豪感。