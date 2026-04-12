大埔公路本田S2000撞壆甩辘掉头 女乘客受伤被困

沙田发生交通意外。今日（12日）早上7时12分，一辆本田S2000跑车沿大埔公路沙田段往九龙方向行驶，当驶至近火炭路、香港专业教育学院对开一右弯时失事撞壆，继而恍如「弹波子」般反弹至路中，车头指向反方向才停下。救援人员接报指车内有人被困，其后赶到现场，发现一名女乘客受伤清醒被困于车内，于是拆开车顶将她救出，送往沙田威尔斯亲王医院治理。

获救女乘客送院时需戴上颈箍，涉事S2000严重撞毁，右后轮飞脱楔在车底，跑车被搁起倾侧。消息称，涉事司机通过酒精呼气测试，证实没有饮酒，警方正调查事故原因。受事故影响，现场两线一度封路，仅开放路肩疏导车流。