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警东岸板道办交通「汪」全嘉年华 推广人宠共融及道路安全 逾600市民携毛孩参与

突发
更新时间：21:06 2026-04-11 HKT
发布时间：21:06 2026-04-11 HKT

警方港岛总区今日（11日）在东岸板道（东段）举办 「WOOF Safety交通『汪』全嘉年华．东岸板道站」，吸引逾600人携同爱宠参与，场面热闹温馨。活动旨在向公众推广人宠共融及道路安全讯息，提醒市民无论作为行人、司机、跑手、单车使用者还是狗主，均须遵守道路安全规则。

揭幕礼透过专业狗只服从示范，及互动魔术环节，带出善用四大过路设施和出行好心态的重要性，并点出是日主题：「宝贝牵著走，马路板道乐无忧」。另外，嘉年华设有多个摊位游戏，让市民可在游戏中学习道路安全知识，换领精美熊Sir纪念品。

港岛总区交通将继续采取「教育、宣传、执法」并行的策略，积极联系社区团体，提升全民道路安全意识，期望与市民携手实现「路上零意外，香港人人爱」的愿景。

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