民安队开放日与民同乐 展示紧急救援行动

为响应全民国家安全教育日，民众安全服务队今日举办「全民国家安全教育日暨民众安全服务队总部开放日」，吸引大批市民到场参观。

保安局常任秘书长廖李可期致辞时表示，今年是第11个全民国家安全教育日，政府继续以总体国家安全观为主导，深化全民国家安全意识，强调维护国家安全不单是政府责任，亦需要社会各界的通力合作，每位市民可以成为国家安全的守护者。

她续指，民安队急市民所急、专业高效的精神充分体现「安心为民、志献社会」的宗旨，更一直积极响应政府号召，持续推进并完善紧急支援及安全教育工作。其中民安队少年团更是保安局辖下历史最悠久的青年制服团体，一直肩负培养青少年服务社会的使命。

开放日活动内容丰富，设有多个摊位游戏、讲座、器材展示、表演以及紧急救援展示等，透过互动向市民讲述国家安全概念以及介绍民安队工作，寓教于娱。

民众安全服务处总参事梁冠康指出，今次是第三年举办开放日，不仅是向市民介绍民安队工作的日子，更是推广全民国家安全教育的重要平台，摊位游戏中注入了20个国家安全重点领域相关的元素，现场更设国家安全教育讲座，借此向市民灌输国家安全知识。

他亦指，民安队致力守护市民生命安全与财产，去年共出动61次山岭搜救行动、9次水灾拯救、169次人群管理行动。同时民安队亦十分重视青年培育与传承，今年民安队少年团将举办多个交流活动，超过300名团员会走访内地，亲身感受国家发展脉落，体会维护国家安全重要性，树立爱国爱港、服务社会的信念。

加入了民安队少年团5年的团员莫子嬉认为，国家安全为香港带来繁荣稳定，而在安稳的社会环境下，更有利于青少年的成长，「必需成为守法公民，学会分别危害国家的行为，维护香港呢个家园。」

民安队在开放日活动中设立了工作体验环节，其中最受瞩目的莫过于游绳高空拯救工作体验。与父母前来参与开放日的刘同学亲身体验了民安队的山岭拯救实务，直言过程「既刺激又好玩」。他亦指，开放日不仅让他了解民安队的日常职责与专业，更加深了对国家安全的认识，获益良多。