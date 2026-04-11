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纪律部队建筑逐个捉 米埔至沙头角小圆塔 肩负边境防卫第一线

突发
更新时间：13:02 2026-04-11 HKT
发布时间：13:02 2026-04-11 HKT

钟意行山的朋友，相信一定见过矗立于米埔至沙头角边境的七座「小圆塔」，这几座两层高的圆形瞭望塔，上层设计成八角形，外墙漆上绿色，有浓厚军事建筑风格，是远足人士热门打卡点。

这七座「小圆塔」建于1949至1953年之间，由东至西排开，当年由纪律人员驻守，肩负边境监控、打击非法入境及跨境罪行的使命。虽然今日已经完成历史任务，更被列为「二级历史建筑」，但独特的军事建筑外形加上历史感，令其成为行山界受欢迎的打卡圣地。

麦景陶碉堡是于1949年至1953年间香港警队沿深圳河兴建的七座混凝土瞭望站。
麦景陶碉堡是于1949年至1953年间香港警队沿深圳河兴建的七座混凝土瞭望站。

这个麦景陶碉堡是于1949年至1953年间，香港警队沿深圳河兴建的七座混凝土瞭望站，外形如碉堡，位于新界北部边界的伯公坳(沙头角)、矿山(莲麻坑)、白虎山(香园围)、瓦窰(打鼓岭)、南坑(文锦渡)、马草垄(落马洲)和白鹤洲(米埔)等山岭要地。瞭望站初期为了防止劫匪越境南下窜扰香港，后来主要用于监视走私、偷渡等非法活动。2009年12月18日，七座瞭望站被评定为二级历史建筑。

 

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