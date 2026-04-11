男旅客土耳其抵港 被揭薯片袋藏K仔 涉贩毒被捕

香港海关昨日（10日）在香港国际机场侦破一宗行李藏毒的贩毒案件，检获约25公斤怀疑氯胺酮，估计市值约1000万元。一名32岁男旅客昨日从土耳其伊斯坦堡飞抵本港。海关人员清关时，在他的行李内检获约25公斤怀疑氯胺酮，遂把他拘捕。被捕男子已被控一项贩运危险药物罪，于4月13日在西九龙裁判法院提堂。从海关提供的图片显示，有关毒品被藏在薯片包装袋内，相信不法分子借此掩饰，企图蒙混过关。

毒品藏在薯片包装袋内。

海关会继续根据情报分析，加强打击贩运毒品活动，同时呼吁市民提高警觉，切勿贪图金钱利益而参与贩毒活动，不要接受任何人士聘请或委托运送受管制物品进出香港，亦切勿于未确定物品属性的情况下，贸然协助他人运送。

海关会继续根据风险管理的原则，重点拣选来自高风险地区的旅客作清关检查，确保有效打击跨境贩毒活动。

根据《危险药物条例》，贩运危险药物属严重罪行，一经定罪，最高可被判罚款五百万元及终身监禁。市民可致电海关二十四小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户（[email protected]）或网上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/tc）举报怀疑贩毒活动。