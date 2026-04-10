青马大桥车祸1死3伤 货车猛撼爆胎宝马 司机涉危驾被捕  

青马大桥发生交通意外。周五（10日）晚上10时许，一辆宝马私家车疑因爆胎停在青马大桥往机场方向近马湾路边，遭一部从后驶至的货车猛撼车尾，私家车上4人受伤，其中一名82岁女乘客昏迷不醒，由救护车送往仁济医院抢救，最终证实不治。35岁姓邓货车司机涉嫌危险驾驶引致他人死亡被捕，现正被扣留调查。

现场消息指，事发时私家车的左边前胎爆裂，遂停靠在左面路边等候，当时车内连司机共有四人，却不幸遭一辆收掣不及的货车撞上，酿成悲剧。

现场所见，宝马后座有行李箱，估计当时正前往机场。而涉案货车上则只有司机一人，事后被带上警车。

警方表示，10日晚上10时09分接获报案，指一名35岁姓邓男货车司机驾驶一辆货车沿青屿干线往东涌方向行驶时，撞向一辆停泊上址的私家车。54岁男私家车司机头部及四肢多处受伤；57岁私家车女乘客胸口疼痛及一名15岁私家车男乘客没有表面伤痕，三人清醒被送往玛嘉烈医院治理。另一名姓马82岁女乘客头及手部受伤，昏迷被送往仁济医院治理，于同日晚上11时13分被证实死亡。新界南总区交通部特别调查队正跟进调查案件。任何人如目睹意外发生或有任何资料提供，请致电3661 1346与调查人员联络。