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青马大桥车祸1死3伤 私家车爆胎遭货车猛撼 八旬老妇昏迷送院亡 

突发
更新时间：23:59 2026-04-10 HKT
发布时间：23:59 2026-04-10 HKT

青马大桥发生交通意外。今日（10日）晚上10时许，一辆宝马私家车及货车于青马大桥往机场方向近马湾发生相撞，私家车上4人受伤，其中一名80多岁女乘客昏迷不醒，由救护车送往仁济医院抢救，最终证实不治。

另外，男司机及一名男童则清醒送往玛嘉烈医院治理，而坐在后座的一名女乘客一度被困，获救后同样清醒送院，警方正调查意外原因。

现场消息指，事发时私家车的左边前胎爆裂，遂停靠在左面的路边上等候，当时车内连司机共有四人，却不幸遭一辆收掣不及的货车撞上，酿成悲剧。

现场所见，宝马后座有行李箱，估计当时正前往机场。而涉案货车上则只有司机一人，事后被带上警车。

车祸发生后，运输署表示，因交通意外，青屿干线(青马大桥)(往机场方向) 近马湾的部份行车线现已封闭，上址交通繁忙，青屿干线下层(往机场方向)开放使用。

 

 

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