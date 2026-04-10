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青马大桥私家车疑爆軚遭货车撞酿4伤 八旬老妇昏迷送院亡 青屿干线部份行车线封闭

突发
更新时间：23:59 2026-04-10 HKT
发布时间：23:59 2026-04-10 HKT

青马大桥发生交通意外。今日（10日）晚上10时许，一辆宝马私家车及货车于青马大桥往机场方向近马湾发生相撞，私家车上4人受伤，其中一名80多岁女乘客昏迷不醒，由救护车送往仁济医院抢救，最终证实不治。

另外，男司机及一名男童则清醒送往玛嘉烈医院治理，而坐在后座的一名女乘客一度被困，获救后同样清醒送院，警方正调查意外原因。

现场消息指，事发时私家车疑爆軚，停泊在左边的路边，当时车内连司机共有四人，不幸遭一辆收掣不及的货车撞上，酿成悲剧。

运输署表示，现时上址交通繁忙，因交通意外，青屿干线(青马大桥)(往机场方向) 近马湾的部份行车线现已封闭，青屿干线下层(往机场方向)现已开放。

 

 

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