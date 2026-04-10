警队出席国际刑警国家中心局首长会议 就全球网络犯罪最新形势深入交流

警务处刑事及保安处处长陈东率领代表团，于4月8日至10日前往法国里昂，出席国际刑警组织国家中心局首长会议。会议期间，代表团就全球网络犯罪最新形势、跨境执法协作，以及新一代网络警务发展与创新等议题，与各国代表深入交流。

国际刑警国家中心局首长会议汇聚各国执法机构管理层，为香港警队提供国际交流平台。会议期间，陈东分别与瑞士、泰国、印尼等地代表，以及国际刑警组织内部监督部门主管会面，就打击跨境诈骗、网络犯罪、虚拟资产调查、情报交换、执法能力建设及诚信管治等议题交换意见。与会各方在多个合作范畴达成共识，进一步巩固中国香港与各地执法机构的紧密伙伴关系。

是次会议为香港警队提供宝贵的国际交流平台，让伙伴分享经验。警务处将继续推动创新措施，配合国家发展战略，与国际社会携手应对跨境诈骗及网络犯罪等挑战，全力保障市民财产安全，维护香港社会稳定及金融秩序。