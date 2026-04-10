海关Customs YES文化之旅探索天津航空工业 近距离见证客机组装过程

天津作为「一带一路」重要交汇点，同时为北方最大港口城市。在海关助理关长(行政及人力资源发展) 黄蕙荃 、Customs YES 名誉会长会主席及管理委员会荣誉创会理事长、理事带领下，Customs YES会员早前展开「河海之津・海关文化探索之旅」，其中一个环节是探索天津航空工业。

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会员首先去到「两航起义」主题展馆，穿越返到1949年，一班爱国航空人员由香港启德机场起飞，最终成功飞抵天津，为新中国民航发展揭开序幕。会员透过沉浸式影像，对这段与香港息息相关的历史有更深体会，亦感受到前人的勇气及信念。

会员更走入空中客车（天津）总装有限公司，把握珍贵机会近距离见证飞机点样「由零变一」，了解A320客机的超精密组装过程，完全体现「一丝不苟」的工程精神，而且现场更是空客在欧洲以外首条总装线，见证住中欧高端制造合作的重要里程碑。