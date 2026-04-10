惩教署推出吉祥物Captain Gor别注版游戏卡 生动有趣推广国安信息

游戏卡在全球掀起收藏热潮，惩教署乘这股潮流，推出以其吉祥物「Captain Gor」及家族成员为主角、一套5款的别注版闪卡系列。每款闪卡展示该署在维护国家安全方面所采取的方针，以生动有趣的方式推广国安信息。

惩教署今日（10日）在社交媒体帖文中指出，署方在迎接「全民国家安全教育日」踏入11周年之际，举办「国家安全口号创作比赛」，并以新发行的别注版Captain家族闪卡作为奖励，鼓励市民大众参与。

惩教署举办「国家安全口号创作比赛」，并以新发行的别注版Captain家族闪卡作为奖励。

每款闪卡展示该署在维护国家安全方面所采取的方针，以生动有趣的方式推广国安信息。

惩教署呼吁参加者仔细阅比赛规则，确保作品符合要求。

参加者须以「我爱Captain Gor，一齐护国安」为上句，接续创作一句15字以内、贴合「国家安全」主题的下句，然后在相关帖文下以留言形式提交。

惩教署希望透过这种贴近年轻人及大众兴趣的创意互动，鼓励市民积极认识国家安全，主动承担维护国家安全与社会稳定的责任。比赛将于4月15日「全民国家安全教育日」晚上11时59分截止，呼吁参加者仔细阅比赛规则，确保作品符合要求。惩教署将送出11套「全民国家安全教育日别注版Captain家族闪卡」予得奖者，冠、亚及季军得主更可额外获得Captain Gor毛公仔。