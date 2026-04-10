尖沙咀卡牌专门店遇窃失25万元稀有Pokémon卡 35岁男翌日落网

尖沙咀昨日（9日）发生一宗盗窃案，两张约值25万元、PSA 10满分的稀有Pokémon卡被一名男子盗去。警方经进一步调查及翻查大量闭路电视片段，今日（10日）下午在大埔以涉嫌盗窃拘捕一名35岁姓伍本地男子。他现正被扣留调查。

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事件发生于昨午3时许，一名男子进入加连威老道41号的Pokémon卡牌专门店「LIGHT TCG」，趁机偷走店内两张约值25万元的Pokémon卡，之后往漆咸道南方向逃去无踪。警方将案件列「盗窃」，交由油尖警区刑事调查队第七队跟进。

据了解，贼人当时戴上口罩及Cap帽，身穿黑衫黑裤，他佯装顾客入内，声称有意购买两张稀有Pokémon卡，要求职员从橱窗拿出。其后男子要求职员将两张卡放在枱上让他拍照鉴定，之后趁机擸走，夺门而去。