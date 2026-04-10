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屯门男童过斑马线险挨的士撞 55岁司机涉危驾收传票

突发
更新时间：18:37 2026-04-10 HKT
发布时间：18:37 2026-04-10 HKT

网上昨日（9日）流传一段车cam影片，片中见到屯门有一辆的士驶至斑马线时未有收油反而直冲，几乎撞到一名横过马路的男童。警方经调查后，今日（10日）向一名55岁姓何本地男子发出传票，涉嫌「危险驾驶」，呼吁司机在接近斑马线区域时应加倍留神，留意行人会否横过马路。

片段显示一辆市区的士在屯门蝴景路行驶，当时其车速不算太快，惟驶至斑马线时，竟未有收油反而打算直冲，刚巧一名男童从右边跑出，的士司机见状立即将车煞停，才未有酿成意外。

屯门的士

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警方今日表示，留意网上流传一短片，片段显示昨晚约7时，一辆的士沿屯门蝶景路行驶，当驶至一斑马线过路处时，差点撞到一名正在横过该过路处的行人。新界北总区交通调查组人员主动介入调查及追查涉事司机。人员经深入调查后，今日向一名55岁姓何本地男子发出传票，他涉嫌「危险驾驶」。

警方呼吁，司机在接近斑马线区域时应加倍留神，留意行人会否横过马路。「危险驾驶」是严重的交通罪行，任何人在道路上危险驾驶汽车，即属犯罪，最高可被判处罚款2.5万元及监禁3年，市民切勿以身试法。此外，根据374G章《道路交通(交通管制)规例》，在斑马线上的每一名行人，当在斑马线上时，较任何车辆享有优先权。
 

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