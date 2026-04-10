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海关学院开放日 电脑抽签结果已完成

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更新时间：18:33 2026-04-10 HKT
发布时间：18:33 2026-04-10 HKT

为支持及响应「全民国家安全教育日」，香港海关将于2026年4月18日(星期六)在香港海关学院举办开放日。开放日旨在让市民大众透过一系列互动形式的活动多角度认识香港海关维护国家安全的使命和工作。

开放日当天，香港海关学院会设置不同的活动，包括国家安全教育展览、表演和摊位游戏，以互动方式介绍国家安全的讯息及重要性。海关龙狮团和海关搜查犬会于当日参与演出，另外亦有枪械及装备展览。

入场劵登记已于4月1日截止，并以电脑抽签形式进行分配，可以留意电邮查看抽签结果。

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活动详情

新界屯门大榄涌道10号香港海关学院

4月18日(星期六）上午10时至下午5时

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