海关破粉岭坪𪨶地下制烟工场 检$2.2亿私烟烟草拘6人 铁皮仓设24小时生产线

海关昨日（9日）破获一个位于粉岭坪𪨶的地下制烟工场，检获约31.92公吨制成烟草、约123万支怀疑私烟、私烟原材料以及制烟生产线相关机器，估计市值约2.2亿元，并拘捕6名男女。海关指不法分子利用位置偏僻及隐蔽的铁皮仓作24小时运作的制烟工场，不惜功本将机器组装成一条生产线，每日可生产100万支私烟，又在场内设有起居配套，例如厨房、睡房及厕所，以减少被捕人外出时被发现。

海关税收罪案调查科针对一个活跃于新界地区、组织严密的私烟集团作深入调查，其后锁定一个位于粉岭坪𪨶的铁皮仓，至昨日上午采取突击行动进行搜查。人员在铁皮仓的中央位置发现一个密室，内有一条完整制造私烟的生产线。

24小时生产线 需多人同一时间操作

海关税收罪案调查科监督郑家礼指，不法分子会用卷烟的机器，将烟丝用纸卷起，再黏合滤咀，并用包装机器将散装私烟包装。密室内外会用滤咀隔起嘈音，相信是阻隔机器运作时所造成的噪音，避免市民及执法人员听到。

人员在铁皮仓内检获大量制造私烟的原材料及私烟制成品，包括约31.92公吨制成烟草、123万支已制成的私烟、两架涉嫌运作烟草及私烟的货车，估计市值约2.2亿元，应课税值为1300万元。行动中，6人企图从铁皮场逃走，但被海关制止及拘捕。

被捕6人分别为5男1女，年龄介乎21至52岁，全部非本地人，部份人持旅游证件来港。海关指集团成员不惜功本，将机器放在坪𪨶一处偏僻地方，组装成一条生产线。由于生产线需多人同一时间操作，不法分子为维持产量，会24小时足不出户在制烟工场内工作及留宿，而场内有一部份地方更被划成厨房、睡房及厕所。

另外，海关又指检获的烟草可以生产至少3000万支私烟，相信供应本地及海外市场，惟私烟工场衞生极为恶劣，缺乏品质监管，没有衞生程序，不法分子为节省成本，会使用来历不明、成份存异的烟草作私烟，而且场内检获的私烟虽用不同牌子的包装盒，但使用的材料只是同一批烟草，呼吁市民切勿购买。

海关正追查机器和原材料的来源及运入香港的途径，不排除有更多人被捕，相信今次行动已瓦解一个庞大私烟集团，并成功铲除生产线，堵截大量私烟留入市面。

机器成本高达七位数字 日产100万支私烟

据了解，海关检获的机器虽为旧款，其价值高达数百万元，如生产线运作正常，24小时营运，人手充足的情况下，可每日生产100万支私烟，惟场内部份烟草有发霉情况出现，而且没有消毒剂，可见存放的方法及环境欠佳。

海关表示，人员于2024年7月及10月先后捣破两个地下制烟工场，检获大量私烟及未完税制成烟草，但今次是海关检获私烟及烟草价值历来最大宗。