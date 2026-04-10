海关破粉岭两私烟仓 检$3970万货拘一男 料重新包装后转运海外图利

香港海关昨日（9日）在粉岭捣破两个怀疑私烟贮存仓库，共检获超过880万支怀疑私烟，估计市值共约3970万元，应课税值约2910万元，并拘捕一名怀疑涉案男子。



海关人员昨日中午在粉岭坪𪨶路突击搜查两个物流仓库及一辆停泊于其中一个物流仓库内的中型货车，在物流仓库及货车内检获该批怀疑私烟，并即场拘捕一名报称仓务员的43岁怀疑涉案男子。



初步调查发现，有犯罪集团于场内将大批私烟重新包装成等待转运的正当货物，并伺机偷运到烟草税较香港高的海外国家或地区，以从中图利。案件仍在调查中。海关会继续追查该批私烟的来源和去向，不排除会有更多人被捕。

其中一个物流仓库内检获的怀疑私烟。政府新闻处图片

其中一个物流仓库及中型货车内检获的怀疑私烟。政府新闻处图片