打劫东亚银行｜东亚：两职员及一客户受惊 有关损失仍在点算中

一名独行贼今日（10日）中午闯入东亚银行湾仔分行打劫，劫去3.6万元现金。东亚银行表示，事件中有两位分行职员及一位客户受惊，但并无受伤，该行会为他们提供适切的支援和帮助。有关损失仍在点算中。

据了解，贼人手持锤仔及疑似枪械闯入，打破银行柜台玻璃，指吓职员并劫走现金。疑犯得手后，骑单车逃离现场。警方到场翻查CCTV，发现疑犯由湾仔踩单车至900米外的金钟地铁站，其后疑犯弃单车逃走。警员在海富中心发现与案有关单车。经过一轮追捕，终在柴湾环翠商场截获该疑犯。

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