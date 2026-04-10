警打击非法驾驶电动单车拘62岁男 涉4宗罪被捕

港岛总区交通部联同长洲分区人员今日（10日）在长洲分区进行联合打击「非法驾驶电动可移动工具」行动，以提升道路安全。行动中，人员拘捕一名62岁本地男子，怀疑于道路上驾驶电动可移动工具，涉嫌「驾驶未有登记车辆」、「驾驶时没有有效驾驶执照」、「没有第三者保险而使用车辆」及「驾驶时没有戴上认可防护头盔」，并扣查一部电动单车。被捕人已获准保释候查，须于五月上旬向警方报到。



警方重申，电动可移动工具不宜与一般汽车共同使用路面，亦不适合于行人道或单车径上使用。任何人在道路，行人路及单车径上使用未经登记及领牌的电动可移动工具，可能违反香港法例第374章《道路交通条例》及其他相关法例，一经定罪，最高刑罚为罚款一万元及监禁十二个月。



警方表示，警方非常注重道路安全，会继续采取相关的执法行动，警方呼吁市民切勿以身试法，遵守相关交通规则，保障自己及其他道路使用者安全。