铜锣湾19岁少女天台企跳近2小时终劝服 现场交通一度严重受阻
更新时间：16:31 2026-04-10 HKT
发布时间：14:55 2026-04-10 HKT
发布时间：14:55 2026-04-10 HKT
铜锣湾一名少女危站天台，消防到场展开气垫戒备，现场交通一度严重受阻。今日（10日）下午2时许 ， 一名19岁少女危站在怡和街香港大厦的天台，街坊发现报警，消防员到场铺气垫戒备，警方谈判专家到场劝阻。至下午3时时45分，少女终被劝服，返回安全位置。
现场交通一度受阻 多条巴士线需改道
运输署表示，百德新街至北角道的电车服务（来回方向）一度需暂停，怡和街(往北角方向)近渣甸街的全线亦需封闭。至下午4时半左右，运输署宣布百德新街至北角道的电车服务（来回方向）现已回复正常，受影响巴士路线陆续恢复原有路线行驶，但怡和街（往北角方向）近渣甸街的部份行车线仍然封闭。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
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