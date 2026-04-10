打劫东亚银行│独行贼骑单车逃至金钟MTR 警追捕至柴湾截获逮捕
更新时间：14:19 2026-04-10 HKT
发布时间：14:19 2026-04-10 HKT
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东亚银行湾仔分行，今（10日）中午12时许，遭一名独行贼闯入打劫，劫走36000元现金。该名男贼身高5呎10吋，戴黑色cap帽、穿黑衫及戴口罩，手持锤仔及疑似枪械，闯入打破银行柜台玻璃，指吓职员并劫走现金。疑犯得手后，骑单车逃离现场。
警方到场翻查CCTV，发现疑犯踩单车至金钟地铁站。经过一轮追捕，警方终在柴湾环翠商场截停该疑犯。
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