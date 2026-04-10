独行贼持枪闯湾仔东亚银行分行 劫走$36000 警封锁现场围捕
更新时间：13:05 2026-04-10 HKT
发布时间：13:05 2026-04-10 HKT
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今日（10日）中午12时26分，湾仔告士打道56号东亚银行港湾中心分行发生抢劫案；银行职员报案，指一名男子持手枪物体闯入银行声称打劫，职员大惊下交出一批现金，贼人得手后往分域街方向逃去；银行经初步点算，损失约3.6万元。
现场所见，大批警员及机动部队穿上避弹衣，荷枪实弹，并封锁现场进行围捕，气氛紧张。其间在远东金融中心对开截查一名男子。现时大批蓝帽子警员在现场对开花槽进行搜索。
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