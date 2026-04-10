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澳门｜七旬翁获「每周一次性服务」作报酬　与内地女假结婚12年终被揭发

突发
更新时间：02:45 2026-04-10 HKT
发布时间：02:45 2026-04-10 HKT

澳门治安警察局近日侦破一宗跨越12年的假结婚案件。一名七旬老翁承认早年为了获取内地女子提供的性服务，达成协议与其登记结婚，并协助对方及其子女骗取澳门居留权。这段虚假关系维持逾十年后离婚，直至老翁近期欲再申请新任内地妻子移居澳门，才因婚姻纪录异常被警方识破。

以性服务换居留权　助母子三人成功定居

涉案男子姓刘（70多岁，报称物流工人），其前妻姓陈（60岁，报称保安员，现已持有澳门证件）。据报陈女早年在澳门担任外雇，于食店工作时结识刘翁。两人于2007年在内地登记结婚，刘翁随后以夫妻团聚为名，为陈女及其两名继子女申请移居澳门，并于2011年获批定居。

这段关系一直维持到2019年，双方才正式离婚。刘翁在调查期间承认，与陈女的协议是以「每周一次性服务」作为报酬，借此协助对方母子三人骗取澳门居民身份。

欲再娶新妻惹疑　治安警查纪录揭聚少离多

案件的转折点发生于近日。刘翁再度申请与一名姓莫的内地女子「团聚」，治安警在审查申请时翻阅其过往婚姻纪录，赫然发现他与前妻陈女在婚后的交往极少，生活轨迹完全不似正常夫妻，怀疑涉及不实婚姻。

警方于本周二（7日）分别在氹仔某酒店及关闸口岸截获刘翁与陈女。尽管刘翁承认与前妻造假，但他极力辩称与现任莫姓妻子的申请属真结婚，不涉及违法行为。而陈女则全盘否认假结婚的指控。

移送检察院侦办　两被告涉多项罪名

澳门治安警指出，综合各项调查所得，刘、陈二人已涉嫌触犯第16/2021号法律中「关于身份的虚假声明」以及「为取得许可而虚伪作出并主张某些法律行为」等罪名，案件目前已移送检察院作进一步审理。

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