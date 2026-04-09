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旺角上海街5旬汉爬窗收衫失足 连人带衫堕楼送院

突发
更新时间：19:41 2026-04-09 HKT
发布时间：19:41 2026-04-09 HKT

今日（9日）傍晚6时左右，一名55岁男子被发现倒卧在旺角上海街628号对开，怀疑从高处堕下，救援人员接报到场，事主仍然清醒，随即由救护车送往伊利沙伯医院治理，警方正调查事件。

现场所见，警方拉起封锁现进行调查，地上亦遗留晾衫竹、衣架及衣物，不排除事主从唐二楼的单位收回晾晒的衣物而爬出窗，其后失足堕地。

据了解，伤者姓吴，香港身份证持有人，居于上址。今日傍晚于上海街637号唐二楼的家中收衫时，因其中两件衣服掉落楼下一楼，伤者于是爬出窗外，站在窗外分体式冷气的簷篷上企图拾回衣服，但伤者因为失足跌落地下行人路，有途人见状及听到巨响于是报警。

警察及救护员到场，将伤者送往伊利沙伯医院治疗，当时伤者清醒，惟盘骨骨折，经过治疗后现时留意伊利沙伯医院。案件列作「有人从高处堕下」及「有人意外受伤」。

 

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