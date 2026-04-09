尖沙咀卡牌专门店遇窃 黑衣贼偷25万元稀有Pokémon卡

近年愈来愈多人投资Pokémon（宝可梦）卡，特别是密封盒或PSA高分的稀有卡，让市场投资者趋之若鹜。今日（9日）尖沙咀发生一宗盗窃案，两张约值25万元、PSA 10满分的稀有Pokémon卡被人盗去。

事发于下午3时许，一名年约40岁男子进入加连威老道41号的Pokémon卡牌专门店「LIGHT TCG」，趁机偷走店内两张约值25万元的Pokémon卡，之后往漆咸道南方向逃去无踪。警方接报到场调查，并翻查店内的闭路电视片段，正追缉一名身穿黑衫黑裤的贼人，油尖警区刑事调查队第7队接手跟进，暂时未有人被捕。

据了解，贼人当时戴上口罩及Cap帽，他佯装顾客入内，声称有意购买两张稀有Pokémon卡，要求职员从橱窗拿出。其后男子要求职员将两张卡放在枱上让他拍照鉴定，之后趁机擸走，夺门而去。

警方到场调查。曾志恒摄

警员在店内进行调查。曾志恒摄

涉案店舖暂停营业。曾志恒摄

涉事的卡牌专门店在社交平台发文，指被偷的两张Pokémon卡为PSA 10满分的「裂空座变装比卡超」。翻查资料，该两张Pokémon卡于2016年7月6日在日本推出，是在限定时间内发售的特别版卡牌，卡上的比卡超身披广受粉丝欢迎的超级进化版烈空坐 X和Y 的外衣。

被偷的两张Pokémon卡为PSA 10满分的「裂空座变装比卡超」。

1996年日本Media Factory 以「Expansion Pack」之名推出首套Pokémon 集换式卡牌，随着收藏市场发展，Pokémon 卡逐渐成为全球收藏界的热门项目，其价值一般取决于稀有度，鉴定机构会就卡牌完好度评分，评分愈高，市场价值通常愈高，稀有卡则可达数百万美元。早前一张获PSA 10满分评级的「比卡超插画师」藏卡，录得逾1.2亿港元的天价成交，震惊投资界。

