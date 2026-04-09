Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖沙咀卡牌专门店遇窃 黑衣贼偷25万元稀有Pokémon卡

突发
更新时间：17:19 2026-04-09 HKT
发布时间：17:02 2026-04-09 HKT

近年愈来愈多人投资Pokémon（宝可梦）卡，特别是密封盒或PSA高分的稀有卡，让市场投资者趋之若鹜。今日（9日）尖沙咀发生一宗盗窃案，两张约值25万元、PSA 10满分的稀有Pokémon卡被人盗去。

事发于下午3时许，一名年约40岁男子进入加连威老道41号的Pokémon卡牌专门店「LIGHT TCG」，趁机偷走店内两张约值25万元的Pokémon卡，之后往漆咸道南方向逃去无踪。警方接报到场调查，并翻查店内的闭路电视片段，正追缉一名身穿黑衫黑裤的贼人，油尖警区刑事调查队第7队接手跟进，暂时未有人被捕。

据了解，贼人当时戴上口罩及Cap帽，他佯装顾客入内，声称有意购买两张稀有Pokémon卡，要求职员从橱窗拿出。其后男子要求职员将两张卡放在枱上让他拍照鉴定，之后趁机擸走，夺门而去。

警方到场调查。曾志恒摄
警方到场调查。曾志恒摄
警员在店内进行调查。曾志恒摄
警员在店内进行调查。曾志恒摄
涉案店舖暂停营业。曾志恒摄
涉案店舖暂停营业。曾志恒摄

涉事的卡牌专门店在社交平台发文，指被偷的两张Pokémon卡为PSA 10满分的「裂空座变装比卡超」。翻查资料，该两张Pokémon卡于2016年7月6日在日本推出，是在限定时间内发售的特别版卡牌，卡上的比卡超身披广受粉丝欢迎的超级进化版烈空坐 X和Y 的外衣。

被偷的两张Pokémon卡为PSA 10满分的「裂空座变装比卡超」。
被偷的两张Pokémon卡为PSA 10满分的「裂空座变装比卡超」。

1996年日本Media Factory 以「Expansion Pack」之名推出首套Pokémon 集换式卡牌，随着收藏市场发展，Pokémon 卡逐渐成为全球收藏界的热门项目，其价值一般取决于稀有度，鉴定机构会就卡牌完好度评分，评分愈高，市场价值通常愈高，稀有卡则可达数百万美元。早前一张获PSA 10满分评级的「比卡超插画师」藏卡，录得逾1.2亿港元的天价成交，震惊投资界。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
公屋旧墙裂缝成「提款机」？业内人爆公屋装修3大「抽水位」 报价单见此句或已中伏｜Juicy叮
公屋旧墙裂缝成「提款机」？业内人爆公屋装修3大「抽水位」 报价单见此句或已中伏｜Juicy叮
时事热话
5小时前
曾志伟讨债逾20年获判胜诉 邱瓈宽继承恩师遗产需赔偿 宽姐为「天后推手」养大陈宝莲儿子
曾志伟讨债逾20年获判胜诉 邱瓈宽继承恩师遗产需赔偿 宽姐为「天后推手」养大陈宝莲儿子
影视圈
22小时前
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
生活百科
3小时前
公众投选理大年度十大科研与创新故事 印证大学卓越创科成果 驱动香港医疗创新及AI+发展
创科资讯
11小时前
泰国女星Christine Gulasatree Michalsky召救护车遭性侵 CCTV画面曝光 被捕男非正式救护员
泰国女星Christine Gulasatree Michalsky召救护车遭性侵 CCTV画面曝光 被捕男非正式救护员
影视圈
7小时前
DSE开考日撞正「杀手」司机！女生call车元朗去锦绣 离奇被送入马湾 司机竟反问「可唔可以补考？」｜Juicy叮
DSE开考日撞正「杀手」司机！女生call车元朗去锦绣 离奇被送入马湾 司机竟反问「可唔可以补考？」｜Juicy叮
时事热话
2小时前
复活清明长假｜落马洲两女趁回港人多 行李藏未完税烟 仍难逃法网囚2及3个月 
复活清明长假｜落马洲两女趁回港人多 行李藏未完税烟 仍难逃法网囚2及3个月
突发
21小时前
骗术已进化！两男尖沙咀$13船飞布「千元假钞计」 港女险中伏心痛喊「这句话」引爆全网共鸣｜Juicy叮
骗术已进化！两男尖沙咀$13船飞布「千元假钞计」 港女险中伏心痛喊「这句话」引爆全网共鸣｜Juicy叮
时事热话
8小时前
李家鼎未见施明最后一面留遗憾悲伤过度暴瘦 离婚后仍照顾前妻 与女友拍拖多年曾传再婚
李家鼎未见施明最后一面留遗憾悲伤过度暴瘦 离婚后仍照顾前妻 与女友拍拖多年曾传再婚
影视圈
5小时前
全红婵报警︱疑似网暴痛骂「全野鸡」微信群组曝光 夺金拍档陈芋汐卷入「风暴」
01:02
全红婵报警︱疑似网暴痛骂「全野鸡」微信群组曝光 夺金拍档陈芋汐卷入「风暴」
即时中国
10小时前