国安教育│校园互动剧场 将国安讯息具像化

国家安全校园互动剧场《校园食神大赛》日前走进油蔴地天主教小学（海泓道），剧场透过生动有趣的《安仔与熊仔》故事和互动情境，将国家安全概念转化为贴近校园生活的情节，令国安讯息具像化，加深小学生对维护国家主权的认知。

剧场讲述「安仔」和「保安熊」参加校园厨神大赛，对手「明仔」为求胜出采取不当手段，他们则运用各种知识抵御恶意攻击。剧中透过生动画面和互动环节呈现多个与国安相关的议题，包括煽动抹黑、假消息、滥用个人自由、谨记慎思明辨等概念。

油蔴地天主教小学（海泓道）日前上演该话剧，校长陈淑仪给予正面评价，指学生观看时主动参与互动，而剧中带出的守法、守规及负责任讯息清晰有力，沉浸式体验亦有助提升代入感和刺激思考，较传统课堂讲解更有效。

学生林迪雅及刘振隆表示，观赏话剧比上课有趣，当中的内容令他们对国家安全和相关安全议题有一定反思。

剧场由专业剧团演出，饰演「保安熊」的舞台剧演员隆蔼宜表示，剧团从保安局推出的《安仔与熊仔》绘本及实体书选取适合小学生的故事改编剧本。她指出，特意选取小朋友容易理解的简单例子，「例如有人因受伤不能参与体育课，但有同学在网上散播谣言，指控他因父母背景有特权……用简单、学生容易接触的例子引出『抹黑』和『煽动』等概念。」

担任「安仔」的演员黄进林认为，透过话剧渗透知识，有助学生融会贯通，「我作为『安仔』，每次演出都有得著。对小学生而言，相信可透过观看话剧将国家安全知识植入心中。」

国家安全校园互动剧场《校园食神大赛》自去年11月推出后，到校剧场预约热烈，首推20场名额全部爆满，至今已有近3000名小学生观看，因此保安局决定加场。

记者 麦键泷