海关打击跨境转运冒牌货 检仿真度高阿根廷巴西世界杯新款波衫 拘3男女

今年6月世界杯盛事将至，不法分子趁机推出质量及仿真度高球衣，转运至美洲地区，以应付当地球迷庞大需求，海关采取针对性打击行动，检获约1万件怀疑冒牌波衫，全部是有份踼6月世界杯的国家队最新款波衫，包括阿根廷、巴西及西班牙等，总值约400万元。

海关版权及商标调查科版权及商标跨境调查组调查主任杨铁枫表示，今年3月9日至27日期间，海关采取打击跨境转运及供应本地冒牌的执法行动，整个行动共侦破37宗案件，检获 11万件冒牌及侵权货物，市值6400万元，拘捕3人。

据了解，部分冒牌货如名牌手表，仅正货的十分之一价钱，而且个别款式推出不久，便「抄到好足」，仿真度接近真货，即使是冒牌，售价亦高达数万元。

杨铁枫称，海关一直留意跨境转运及供应本地冒牌及侵权货物的趋势，包括走私情况及模式，从而制定打击冒牌物品的策略，其次亦密切留意物流业最新发展及运作模式。近期发现位置较偏僻的新界拆货场，经常于每日清晨时分开始，进行拆货及分货工作，务求将货物在中午完成处理并离开货场。为更有效打击不法分子利用有关场地走私冒牌物品，因而展开今次为期三星期针对性执法行动。在风险管理及情报分析下加强打击入口至本港的冒牌物品，另一方面亦重点检查不同物流中心高风险转口货物。

第一宗案件于3月19日，海关人员在新界区一物流公司检获约200件怀疑冒牌物品，包括银包及衣服，现场调查得知，是送往观塘一个怀疑涉及经营网购群组的货仓，同日采取监控递送行动，行动期间，在该货仓拘捕一名56岁收货男子，并在货仓内检获另外约140件怀疑冒牌物品，同样是银包、衣服、手袋及鞋履等，与案有关的25岁网购群组女负责人于翌日被捕。是次案件合共检获约300件怀疑冒牌物品，估计市值约28万元。

第二宗案件发生于3月25日，海关人员在新界区一物流公司检获约2200件怀疑冒牌物品，包括香水及化妆袋，经调查后锁定一间本地贸易公司怀疑与案有关，随即在翌日（3月26日）到该公司位于葵涌一工厦单位采取监控递送行动。在单位内再检获1500多件同类型怀疑冒牌物品，同样是香水及化妆品等，行动期间拘捕一名36岁公司男董事。是宗案件一共检获约3700多件怀疑冒牌香水及化妆类物品，估计市值约41万元。

总结整个行动，海关共拘捕2男1女，年龄介乎25至56岁，涉嫌违反商品说明条例。所有案件仍在调查中，3名被捕人士现正保释候查。

今次行动中检获的物品及犯案趋势有以下特点： 行动中检获香水及化妆品，案件主要以网上形式销售，部分检获物品做工质素十分参差，初步调查未有迹象显示冒牌物品流入本地市场，考虑到化妆类物品普遍应用于人体皮肤表面，建议消费者应光顾良好店舖，避免购买冒牌物品导致不必要损失。

此外，海关留意不同运动项目及世界盛事举办期间而衍生对不同商品的需求，行动中亦检获约1万件怀疑冒牌足球球衣，这批球衣是今年6月世界杯决赛周有份参赛国家队的新款球衣，包括阿根廷、巴西、西班牙、美国及哥伦比亚等。这批球衣做工质量及仿真度高，全部寄往美洲地区，物品总值约为400万元。相信不法分子趁大型足球赛事举办期间，为应付当地球迷庞大需求，将冒牌球衣转运到有关地区应市。今次行动成功堵截到该批冒牌球衣流入当地市场。

相比以往转口冒牌物品大部分送往欧美地区，今次检获物品经初步调查，有接近一半转运到南美及非洲等地区，而转运以上地区物品种类由以往衣服鞋履及手袋相对低价值物品，转为手表、手机及其他电子产品高价值物品为主。

海关呼吁本地物流业界要对客户的货物提高警觉，假如怀疑所处理的货物涉及侵权行为，可向海关作出举报。