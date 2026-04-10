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安熊工作坊校园巡礼 助幼儿轻松学国安

突发
更新时间：07:00 2026-04-10 HKT
发布时间：07:00 2026-04-10 HKT

为推动国家安全教育从小扎根，保安局自去年11月起持续举办《安熊童乐会》校园巡礼工作坊，至今已到访31间幼稚园，有逾1700位小朋友参与，目标于今年内到访至少40间幼稚园，向幼儿传扬国家安全讯息。工作坊日前在旺角天主教明我幼稚园（奥运校）举行，透过讲故事、互动游戏等多元化形式，让小朋友在愉快轻松的氛围下明了「国安家好」的意义。

《安熊童乐会》校园巡礼工作坊以保安局制作的《安仔与熊仔》国家安全漫画为主题，由青年领袖带领小朋友以互动方式认识国家安全概念，工作坊日前在天主教明我幼稚园(奥运校)举办，活动包括讲故事互动环节、「安熊司令操」及填色比赛，青年领袖更亲身演绎绘本中安仔与熊仔的日常生活故事，从中向幼儿灌输国安意识，并让众人了解守护家园的重要性，寓教育于娱乐，学生参与期间反应热烈。

天主教明我幼稚园(奥运校)校长黄安媚表示，以知识性为主的传统讲授较为单向，难引起小朋友兴趣，相反《安熊童乐会》工作坊由青年队长以故事及游戏的互动形式进行，更融合语文、体能和艺术元素，过程愉快轻松，有助年幼学童更容易掌握新知识，「国安教育不需要刻意教导，可以是自然连系、有机结合，令小朋友在游戏中学习到当中的元素。」

黄校长续指，绘本内容由小朋友角度切入，当中的情景与生活适适相关，有助他们从中领略，例如活动中向学生演绎的故事，玩具损毁要用适当的工具进行修理，从中带出特区政府的责任，「透过一些生活经验中的简单小故事，让小朋友明白要爱护家园、爱国爱港，从小植根知法守规的概念。」

参与活动的青少年领袖、大二学生黎展毅表示，今次已是第3次担任工作坊成员，感觉意义重大，认为活动让学童从小认识国家安全的重要性，有助日后成为知法守法的良好公民。他坦言，当初参加活动时，曾担心幼儿难以理解国家安全概念，但小朋友总是相当投入、给予积极回馈，令他大感惊喜。

另一名青少年领袖、大四学生伍芸萱则指，自己作为「桥梁」与小朋友亲切互动，以轻松的方式向他们传扬国家安全概念，自己亦从过程中学习到更多国安相关知识，达至教学相长。她分享一段经历，指一名小朋友认真地对她说「想和保安熊一样保护大家」，令她印象深刻，「透过互动成功将知识传授，相当有成功感。」

记者 麦键泷

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