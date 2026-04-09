海关文化探索之旅 体会天津「智慧港口＋绿色港口」震撼实力

天津作为「一带一路」重要交汇点，同时为北方最大港口城市。在海关助理关长(行政及人力资源发展) 黄蕙荃 、Customs YES 名誉会长会主席及管理委员会荣誉创会理事长、理事带领下，Customs YES会员一到埗就感受到「智慧港口＋绿色港口」的震撼实力！

第一站，会员走入天津新港海关指挥中心，该处就好像港口的「最强大脑」，集合大数据分析、即时监控及风险管理，一切运作尽在掌握之中。会员更透过观察生物标本，深入认识天津南疆海关守护国门生物安全的重要工作。

原来天津海关历史可以追溯到1861年，由昔日开埠港口一路发展到今日，每年处理超过2000万标箱的超级枢纽，会员都忍不住惊叹：「真系好快、好强！」

其后会员去到天津港智能化集装箱码头，直接「开眼界」！这个全球首个「智慧化＋零碳」码头，实地展现天津港与华为创新合作成果，结合5G、AI及北斗定位，自动装卸、无人运输通通做到！码头生产设备的电力供应全部依赖港区内自建的风力及太阳能发电设施，科技感爆灯，完全感受到未来物流已经在眼前。