珍惜生命｜屯门良景邨男子堕楼重伤 送院时仍有知觉
更新时间：07:31 2026-04-09 HKT
发布时间：07:31 2026-04-09 HKT
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屯门今日（9日）凌晨发生堕楼事件。凌晨4时15分，警方接获报案，指一名男子在良景邨良萃楼从高处堕下，倒卧地面。
救援人员赶抵现场，发现事主伤势严重，但幸而当时仍有知觉。救护员随即在现场为他进行初步急救，随后由救护车送往屯门医院接受进一步救治。警方现正封锁现场，调查事主的身份及其堕楼的原因，案件仍在调查中。
自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
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