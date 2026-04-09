珍惜生命｜屯门良景邨男子堕楼重伤　送院时仍有知觉

屯门今日（9日）凌晨发生堕楼事件。凌晨4时15分，警方接获报案，指一名男子在良景邨良萃楼从高处堕下，倒卧地面。

救援人员赶抵现场，发现事主伤势严重，但幸而当时仍有知觉。救护员随即在现场为他进行初步急救，随后由救护车送往屯门医院接受进一步救治。警方现正封锁现场，调查事主的身份及其堕楼的原因，案件仍在调查中。

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

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