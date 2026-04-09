深水埗男子疑吐痰被截 发难推跌食环 恶人先告状反指职员「扮嘢」｜有片

深水埗一名中年男子周三（8日）傍晚疑因随地吐痰，在北河街街市对开拒绝食环署人员截查。双方僵持不下之际，男子突然发难将一名男职员猛力推倒，导致对方受伤送院。男子施袭后更一度恶人先告状，反指对方「扮嘢」，随后趁乱逃去，目前警方正追查疑犯下落。

事发于深水埗桂林街近北河街街市对出，周三傍晚6时许，一名中年男子怀疑随地吐痰，被食环署两名男女职员目睹。职员上前试图截停，惟男子拒绝合作打算离开，其后更将一名45岁男职员推跌在地，男子之后往基隆街方向逃之夭夭。事件中倒地男职员心口、右腰及后脑疼痛，救护员到场后将他送往明爱医院治理。

同日夜晚流传事发一刻片段，可见当时两名男女职员双手前举，试图阻止涉案男子去路；而男子则不愿就范，激动否认吐痰，但左右移动试图离开，不果后多次用手肘试图推开对方，女职员见状警告「冷静啲先！你唔好再出手郁我同事呀」。

双方纠缠20多秒后，涉案男子突然用力，将男职员推倒在地，引来围观群众哗然。男职员倒地后肢体僵硬，而男子反而是恶人先告状称「佢依家扮咩嘢啫」，女职员亦即时拿出对讲机向上级报告，片段就完结。

涉事男子约1.7米高，事发时身穿棕色上衣、黑色裤鞋，并携带一个紫色环保袋。目前案件正由深水埗刑事调查队第6队跟进。