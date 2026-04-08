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复活清明长假｜落马洲两女趁回港人多 行李藏未完税烟 仍难逃法网囚2及3个月

突发
更新时间：21:30 2026-04-08 HKT
发布时间：21:30 2026-04-08 HKT

两名经落马洲支线管制站的女子，趁复活清明长假尾声人潮众多期间入境香港，并管有未完税香烟和未有向海关人员作出申报，违反《应课税品条例》，最终被海关揭发。至今日（4月8日），两名女子在粉岭裁判法院分别被判处监禁2及3个月。

其中在4月6日，关员在落马洲支线管制站截查一名61岁抵港女旅客，并在其携带的个人行李内检获2.04万支未完税香烟，估计市值约8.4万元，应课税值约6.7万元。该名旅客随即被捕。她今日被法院判处监禁3个月及罚款1800元。

61岁抵港女旅客的个人行李内检获的未完税香烟。
61岁抵港女旅客的个人行李内检获的未完税香烟。

另外，关员昨日（4月7日）亦于落马洲支线管制站截查一名34岁抵港女旅客，并在其携带的个人行李内检获1.64万支未完税香烟，估计市值约6.7万元，应课税值约5.4万元。该名旅客随即被捕。她今日被法院判处监禁2个月及罚款1800元。

海关对判刑表示欢迎，反映即使旅客属初犯，亦可能被判处监禁，而刑罚具阻吓作用，并反映罪行的严重性，市民切勿以身试法。

34岁抵港女旅客的个人行李内检获的未完税香烟。
34岁抵港女旅客的个人行李内检获的未完税香烟。

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