医管局外泄病人资料｜承办商30岁系统开发员被捕 涉不诚实使用电脑

医管局九龙东医院联网5.6万多名病人及小量员工资料，早前被人取走并于暗网论坛泄漏，引起社会关注。医管局上周五（4月3日）发现事件并报警，并暂停承办商的系统维护工作。警方经调查后今日（4月8日）与医管局代表见记者，称一名30岁本地男子昨日（4月7日）在天水围被捕，为一名外判系统维护承办商的系统开发员，涉嫌「不诚实使用电脑」。

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翻查资料，医管局恒常监察系统上周五（4月3日）凌晨2时许发现相关事件，同日早上报警及通报私隐公署，并于翌日（4月4日）透过政府新闻处对外公布。网罪科警司张巧仪及总督察李俊岷表示，外泄资料曾被人放在一个网上论坛供人下载，涉及病人姓名、性别、身分证号码、医院档案号码和手术内容等。网罪科接手跟进后，随即联同数码法理鉴证及事故应变队人员，经全面检视事发系统后找到外泄源头。

其后，警方到系统承办商位于新界的办公室，检走超过60部数码装置，包括伺服器、电脑、手机及存储设备，搜证后锁定上述疑犯，发现他未获联合医院授权，非法下载病人及部分医护资料，遂于将他拘捕。目前现正深入调查疑犯动机，是否有更多人涉案等。

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医院管理局策略发展总监夏敬恒及九龙东医院联网资讯科技统筹袁家儿表示，相关资料主要涉及九龙东联网其中一个手术室运作及维护相关系统，载有接受手术的部分病人资料、手术程序等，与医管局的核心「临床医疗管理系统（CMS）」并无直接相通，因此病人的详细医疗记录并未流出。事后，医管局已立即采取应变措施，包括加强保安监察及全面扫描，暂时未有发现其他异常。另外，局方亦全面暂停所有承办商接触相关系统，以及检视现有监管流程。

另外，医管局正全力接触受影响病人，目前已透过「HA Go」应用程式向3.7万名登记用户发送讯息；至于未登记的1.8万名病人，院方已动员人手逐一拨打电话，目前已联络约9,000人，并寄出超过1.8万封挂号信件。医管局呼吁，若病人对此事件有疑问，可拨打九龙东医院联网设立的热线5215 7326查询。

警方同时提醒市民，资料外泄后可能出现针对性的诈骗电话，市民应提高警觉，若怀疑受骗，可致电防骗易热线 18222。另外警方亦强调，市民切勿随意下载相关资料，以免触犯起底相关法例。