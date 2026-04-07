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元朗童党欺凌｜中一男学生被指勾义嫂 遭勒索兼拳打脚踢 警拘6人最细12岁

突发
更新时间：22:30 2026-04-07 HKT
发布时间：22:30 2026-04-07 HKT

元朗一名中一男学生前日（5日）被童党勒索，其后遭对方拳打脚踢及掌掴，导致背、头及脚受伤，需要入院治理。警方经调查后今日（7日）拘捕6人，年龄介乎12至17岁，分别涉嫌「袭击致造成身体实际伤害」、「自称三合会成员」、「刑事恐吓」及「勒索」。他们现已获准保释候查。

昨日（6日）有人于社交平台Threads发文，指一名在元朗某中学就读中一的男学生被同学勒索2.5万元，又遭对方拳打脚踢及掌掴，甚至用拖鞋打咀，其中部份人更自称黑社会成员。男童右脚的伤口较为严重，颈及背亦见红肿，需要入院治理。发帖者指男童现时情绪低落，不敢外出，其母亲亦感到非常心痛，希望网民可以关注事件。

相关新闻：元朗中一男生遭欺凌勒索伤痕累累 家人心痛：采用暴力绝不姑息 警缉8童党

男童的脚、颈及背均有受伤。Threads@dvpp_1998图片
男童的脚、颈及背均有受伤。Threads@dvpp_1998图片
男童的脚、颈及背均有受伤。Threads@dvpp_1998图片
男童的脚、颈及背均有受伤。Threads@dvpp_1998图片
男童的脚、颈及背均有受伤。Threads@dvpp_1998图片
男童的脚、颈及背均有受伤。Threads@dvpp_1998图片

据了解，男童与8人到南生围踩单车，当中4人为其同级同学。其间男童被指「勾义嫂」，未几便遭推落地围殴。有人从地上检起的铁棒施袭，亦有人用拖鞋磨擦男童的嘴巴，以及向男童吐口水。虽然男童矢口否认指控，但其中一人要求索偿2万元以作「被撬墙脚」的赔偿，其余3人则要求5000元作医药费，另有人自称为三合会成员。

警方表示昨日接获报案，指一名13岁男童于4月5日和数名人士在元朗南生围曾经发生争执，其后被袭击、恐吓及勒索，其间有人自称三合会成员。该名男童身体多处受伤，自行前往医院求医，经接受治疗后已于同日出院。元朗警区刑事调查队第五队人员经进一步调查后，今日在元朗区拘捕4名男童及2名女童，年龄介乎12至17岁，分别涉嫌「袭击致造成身体实际伤害」、「自称三合会成员」、「刑事恐吓」及「勒索」。所有被捕人已获准保释候查，须于五月上旬向警方报到。
 

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