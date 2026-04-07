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港铁大围站外两车相撞 货Van翻侧司机一度被困 九巴：客货车疑冲红灯肇祸

突发
更新时间：17:50 2026-04-07 HKT
发布时间：14:26 2026-04-07 HKT

大围发生交通意外。今日（7日）下午1时40分，一辆客货车在大围站对出往回旋处方向，与一辆九巴相撞。客货车向右翻侧，横亘在路中。救援人员接报指客货车司机被困于车内，到场后发现司机已离开车厢。事件中九巴车长及一名女乘客亦受轻伤。

根据网上片段所见，当时客货车由积运街右转入美田街，驶至大围站巴士总站对开时，交通灯已亮起红灯，但客货车未有停下，继续向前驶，被一辆刚从运输交汇处驶出的九巴撞至翻侧。现场遗下一条长长的煞车痕，巴士的挡风玻璃碎裂飞脱，车头严重损毁。

九巴：客货车疑冲红灯导致意外

九巴表示，今日下午约1时40分，九巴一辆路线88巴士从大围站巴士总站驶出时，与一辆客货车发生交通事故，巴士上一名乘客受轻伤。 初步调查显示，客货车怀疑冲红灯导致意外，九巴会配合警方调查。

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