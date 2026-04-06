网传秀茂坪球场少年互殴 匕首对阵铁莲花险象环生

网上今日（4月6日）疯传一段秀茂坪一球场的青少年持械互殴片段，两人起初仅为肢体冲突，在地上扭作一团。岂料不久战况升级，有人在近距离肉搏时，竟突然掏出疑似匕首挥舞；对方亦不甘示弱，手持疑似铁莲花对峙。影片曝光后引发网民热议，直斥离谱。

据网上影片显示，事发地点相信为秀茂坪一球场，惟确实时间未明。起初两名分别身穿黑衫及白衫少年只是互相推撞，并于地上缠斗。双方鏖战正酣之际，突然白衫少年竟近距离掏出一把疑似匕首威吓，刀刃银光凛凛令人心寒。

黑衫少年见状，随即起身退后保持距离，但即使旁边友人相劝仍不愿退缩，依然怒目直视，此刻可见黑衫少年原来手中亦有铁莲花。白衫少年最初见到对方起身退后时已将刀收起，然而当见对方不打算退让时，便再度从裤袋掏出怀疑匕首挥舞。其后片段就此完结，未知后续如何。

片段流传后，随即引发网民热议，纷纷表示「离晒大谱呀，带把刀出街，黐孖筋」、「迟早出事」、「藏攻击性武器，预备坐监」、「有冇人报咗案？好恐怖」、「唔报警，佢会继续带刀出街」。

