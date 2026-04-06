Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

网传秀茂坪球场少年互殴 匕首对阵铁莲花险象环生

突发
更新时间：22:40 2026-04-06 HKT
发布时间：22:40 2026-04-06 HKT

网上今日（4月6日）疯传一段秀茂坪一球场的青少年持械互殴片段，两人起初仅为肢体冲突，在地上扭作一团。岂料不久战况升级，有人在近距离肉搏时，竟突然掏出疑似匕首挥舞；对方亦不甘示弱，手持疑似铁莲花对峙。影片曝光后引发网民热议，直斥离谱。

据网上影片显示，事发地点相信为秀茂坪一球场，惟确实时间未明。起初两名分别身穿黑衫及白衫少年只是互相推撞，并于地上缠斗。双方鏖战正酣之际，突然白衫少年竟近距离掏出一把疑似匕首威吓，刀刃银光凛凛令人心寒。

黑衫少年见状，随即起身退后保持距离，但即使旁边友人相劝仍不愿退缩，依然怒目直视，此刻可见黑衫少年原来手中亦有铁莲花。白衫少年最初见到对方起身退后时已将刀收起，然而当见对方不打算退让时，便再度从裤袋掏出怀疑匕首挥舞。其后片段就此完结，未知后续如何。

片段流传后，随即引发网民热议，纷纷表示「离晒大谱呀，带把刀出街，黐孖筋」、「迟早出事」、「藏攻击性武器，预备坐监」、「有冇人报咗案？好恐怖」、「唔报警，佢会继续带刀出街」。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大榄涌行山失踪｜内地七旬翁失踪两日 终在关帝庙清醒被寻回
03:01
大榄涌行山失踪｜内地七旬翁失踪两日 终在关帝庙清醒被寻回
突发
6小时前
消委会冷气机推介｜12款窗口机获高分 悭电/制冷/抽湿同样出色！详解变频式/定频式/匹数分别 即睇1匹+匹半+3/4匹与呎数对照
消委会冷气机推介｜12款窗口机获高分 悭电/制冷/抽湿同样出色！详解变频式/定频式/匹数分别 即睇1匹+匹半+3/4匹与呎数对照
生活百科
8小时前
红磡广场沦为「死场」？网民热议商场风光不再 全靠这类店舖撑起...
红磡广场沦为「死场」？网民热议商场风光不再 全靠这类店舖撑起...
生活百科
7小时前
大榄涌行山失踪｜七旬翁获救一刻曝光 全身满布沙石 身旁遗保健品、焖烧杯
突发
3小时前
何嘉丽街边唱K冇人认得？被店主激赞歌喉劝玩《中年好声音》嬲爆：我是歌手，点会参加
何嘉丽街边唱K冇人认得？被店主激赞歌喉劝玩《中年好声音》嬲爆：我是歌手，点会参加
影视圈
8小时前
内地品牌杀入 传统中菜沦为重灾区 船记逆市杀出血路︳周显
商业创科
11小时前
40岁单亲爸爸拍拖了 头痛如何向13岁儿子启齿 网民心理辅导手把手教开口对白｜Juicy叮
40岁单亲港爸拍拖了 头痛如何向13岁儿子启齿 网民心理辅导手把手教开口对白｜Juicy叮
时事热话
7小时前
剥烚蛋壳总黏蛋白？即学3招秘技蛋壳一剥必成功 烹煮前简单1步不黏壳
保健养生
11小时前
星岛申诉王｜客人转错7000元 小店反遭辱骂兼「假律师」恐吓 店主坚持银行处理：唔想卷入洗黑钱陷阱
提防骗子
8小时前
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
影视圈
6小时前