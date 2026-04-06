飞机猪｜海关拘德国瑞士抵港两贩毒男女 检900万元氯胺酮

香港海关昨日（4月5日）在香港国际机场侦破两宗旅客贩运毒品的案件，共检获约22公斤怀疑氯胺酮，估计市值共约900万元，并拘捕1名男子和1名女子。

首宗案件涉及一名昨日从德国法兰克福飞抵本港的23岁男旅客。海关人员清关时，在其行李内发现约10公斤怀疑氯胺酮，估计市值约400万元，遂把他拘捕。第二宗案件涉及一名昨日从瑞士苏黎世飞抵本港的21岁女旅客。海关人员清关时，在其行李内发现约12公斤怀疑氯胺酮，估计市值约500万元，遂把她拘捕。

首宗案件仍在调查中，而第二宗案件的被捕女子已被控以一项贩运危险药物罪，案件将于4月8日在西九龙裁判法院提堂。

海关强调会继续根据情报分析及风险管理原则，重点拣选来自高风险地区的旅客作清关检查，加强打击贩运毒品活动；同时呼吁市民提高警觉，切勿贪图金钱利益而参与贩毒活动，不要接受任何人士聘请或委托运送受管制物品进出香港，亦切勿于未确定物品属性的情况下，贸然协助他人运送。