一周近90宗投资骗案涉逾6000万元 有长者误信专家失500万元 警揭诈骗三步曲

网络投资骗案手法万变不离其宗，警方提醒市民警惕「投资骗局三步曲」。根据最新数据显示，在3月27日至4月2日期间，本港共录得近90宗投资骗案，涉案总金额超过6,000万港元。其中，一名长者误信投资专家，最终损失超过500万元。警方公开骗徒与受害人对话内容，呼吁市民慎防骗徒的诈骗三步曲。

近日一宗案件详述骗徒如何「放长线钓大鱼」。一名64岁受害人于去年10月透过Facebook认识骗徒，双方随后发展成网友。直至今年1月，骗徒假扮投资专家，向受害人推荐一个所谓「高回报」的黄金投资项目。短短三个月内，受害人深信不疑，先后将超过500万港元转至多个不明个人银行户口。直到受害人欲提款受阻，才惊觉受骗。

警方今日（4月6日）在防骗专页「守网者」指出，骗徒通常分为三个阶段将受害人带入陷阱：

第一步「埋身」 ：骗徒透过WhatsApp、WeChat 或 Facebook发出讯息，借口层出不穷，如假扮邻居查询漏水、投诉噪音或通知送货。其真正目的是与受害人「交朋友」，为后续推荐投资项目铺路。

：骗徒透过WhatsApp、WeChat 或 Facebook发出讯息，借口层出不穷，如假扮邻居查询漏水、投诉噪音或通知送货。其真正目的是与受害人「交朋友」，为后续推荐投资项目铺路。 第二步「入谷」 ：骗徒会将受害人拉入投资群组，声称有「AI分析」及「专家」分享内幕。群组内更有大量骗徒同党充当「谷友」，不时分享获利截图以取得受害人信任。

：骗徒会将受害人拉入投资群组，声称有「AI分析」及「专家」分享内幕。群组内更有大量骗徒同党充当「谷友」，不时分享获利截图以取得受害人信任。 第三步「有入无出」：诱骗受害人到虚假的投资网站或手机App投资，并伪造盈利画面。一旦受害人要求「出金」，骗徒便会以缴付手续费等借口拖延，导致受害人损失愈滚愈大。

警方呼吁市民如有怀疑，请上守网者网站使用「防骗视伏器」或手机应用程式「防骗视伏App」，作诈骗风险评估。