珍惜生命｜九龙城内地汉飞堕平台 消防救下送院不治

九龙城发生堕楼案。今日（4日）早上6时许，一名姓贾（31岁）男子由北帝街123号堕下，倒卧在大厦平台。救援人员接报到场，消防员升起云梯，将男事主从平台救下，由救护车送往广华医院，惜经抢救后不治。

据了解，死者 持中国护照来港，昨晚相约至上上址聚会，直至凌晨3时许，姓苏（37岁）男子与死者在房间内睡觉，另一姓袁（45岁）男子先行离开。至凌晨5时左右，苏起身发现死者不在睡房内，其后发现死者倒卧二楼平台，大惊报案。

警员正调查事件。蔡楚辉摄

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