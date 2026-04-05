珍惜生命｜九龙城内地汉飞堕平台 消防救下送院不治
更新时间：07:40 2026-04-05 HKT
发布时间：07:40 2026-04-05 HKT
发布时间：07:40 2026-04-05 HKT
九龙城发生堕楼案。今日（4日）早上6时许，一名姓贾（31岁）男子由北帝街123号堕下，倒卧在大厦平台。救援人员接报到场，消防员升起云梯，将男事主从平台救下，由救护车送往广华医院，惜经抢救后不治。
据了解，死者 持中国护照来港，昨晚相约至上上址聚会，直至凌晨3时许，姓苏（37岁）男子与死者在房间内睡觉，另一姓袁（45岁）男子先行离开。至凌晨5时左右，苏起身发现死者不在睡房内，其后发现死者倒卧二楼平台，大惊报案。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
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