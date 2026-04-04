六合彩｜市民专程赴中环投注站落注搏横财 「搏一搏运气买少少」

六合彩复活节金多宝搅珠今晚（4月4日）举行，马会特设6,300万元金多宝，若以10元一注独中，估计头奖基金高达8,000万元。有市民知道士丹利街投注站中奖率最高，于是顺道来买彩票，「搏一搏运气买咗少少啦！」

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市民梁先生表示，每次六合彩金多宝都有买彩票，所以今日亦打算「小赌怡情」，专程到中奖率高的士丹利街投注站碰碰运气，「上次2亿都有买，好多人排队，今日唔算好多人，中返多少都拎嚟饮下茶啦」。另外，有市民知道士丹利街投注站中奖率最高，于是顺道来买彩票，「搏一搏运气买咗少少啦！」

位于上水石湖墟新丰路的投注站亦是「十大最幸运投注处」之一，多个柜枱全开，供市民买六合彩搏横财。