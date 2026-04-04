油麻地内地妇带陌生男回家 遭刀架颈抢$6500 警缉20岁男贼
更新时间：17:11 2026-04-04 HKT
发布时间：14:16 2026-04-04 HKT
发布时间：14:16 2026-04-04 HKT
油麻地发生抢劫案。今日（4日）早上11时49分，警方接获一名40岁姓夏内地女子报案，指在新填地街266至282号楼上一单位内，被一名非华裔男子用刀指吓，并劫去一个装有约6500元现金的银包。贼人得手后逃去无踪。
警方接报到场调查，在登打士街与砵兰街交界发现涉案男子，以涉嫌行劫拘捕该名20岁持行街纸的巴基斯坦籍男子，他现正被扣留调查，案件交由油尖警区刑事调查队第六队跟进，至于女事主则没有受伤。
据了解，女事主在大厦对开认识被捕男子后，带他返回其寓所，讵料遭对方用刀架颈指吓，更抢去银包，然后夺门逃去。
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