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复活节假期东九龙一连两日打击醉驾及非法赛车 共拘5男 检冰毒私烟

突发
更新时间：07:48 2026-04-04 HKT
发布时间：07:48 2026-04-04 HKT

东九龙总区交通部执行及管制组特遣队人一连两日于复活节假期（四月二日至三日），在区内展开「追捕者」（QUICKCHASER）及「火炬」（FOSSINGTON）交通执法行动，于区内的主要干道打击酒后驾驶及非法赛车。

行动中，人员观察到有电单车怀疑高速行驶，并在车群中穿插。人员拘捕两名年龄分别35岁及37岁本地男电单车司机，涉嫌「非法赛车」、「危险驾驶」及「驾驶时没有第三者保险」等。

另外，人员在行动中拘捕三名本地男私家车司机，年龄介乎28至43岁，分别涉嫌「酒后驾驶」、「藏毒」、「管有未完税香烟」、「无牌驾驶」及「驾驶时没有第三者保险」。人员在其中一名被捕男子的私家车内捡获少量怀疑冰毒及二千六百支怀疑私烟。行动中捡获的毒品总市值约一千元，而捡获的私烟市值约五千元，应课税值约一万元。

所有被捕人已获准保释候查，须于五月上旬向警方报到。其中两辆涉案电单车亦被警方扣留调查。

东九龙总区交通部将持续执法，打击危险驾驶及酒后驾驶。警方提醒驾驶人士，上述严重罪行一经定罪，可能面临监禁及停牌处分。警方会继续采取执法行动，以维护道路安全，保障市民生命财产，呼吁驾驶者切勿以身试法。

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