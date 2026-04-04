马鞍山路私家车扭軚闪避前车挨货车撞　两男轻伤送院

马鞍山昨晚（3日）发生惊险交通意外。深夜11时许，一辆私家车沿马鞍山路往市中心方向行驶，至锦泰苑对开时，怀疑因闪避前方突然停下落客的车辆，遭后方一辆疑收掣不及的货车撞向车尾。两名男司机受伤清醒，由救护车送院治理。

私家车横亘快线 货车失控撞栏停路肩

意外发生后，涉事私家车车尾严重损毁，横亘在快线中央；而尾随的货车则在碰撞后失控，撞向左边铁栏，最终停在路肩位置。由于冲击力大，途经的驾驶人士担心有人被困车内，随即报警求助。

救援人员接报赶至现场，证实两车司机均已自行脱困，并无受伤受压。两名男司机分别受轻伤，经现场初步包扎后，由救护车送往医院进一步治理。

据了解，私家车司机向警方报称，事发时前方有一辆车突然停下，随后更有乘客下车。私家车司机见状立即扭軚闪避，惟尾随的货车疑因收掣不及，猛烈撞向私家车车尾导致意外。