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湾仔怪男擅取鸭仔船出海惊动警员 调查期间一度岸边奔跑被截停

突发
更新时间：20:36 2026-04-03 HKT
发布时间：19:53 2026-04-03 HKT

湾仔北鸿兴道「水上运动及康乐主题区」，今日（4月3日）下午5时半左右有职员发现，场内一只供游客租用的鸭仔船不翼而飞。职员随即环顾四周，赫见一名黑衫男子正操作该船，并已驶出码头至避风塘海面。职员担心有危险，随即出动船只拦截，成功将男子连同鸭仔船带回岸边，并报案求助。

警方接报赶至调查，据了解涉案男子19岁，向警员声称「想玩」才擅自取船。调查期间，该名男子曾一度摆脱警员飞奔向岸边，报称自己背囊仍在鸭仔船上，警员随即将他截停，并协助他取回背囊。事件最终无人受伤，职员亦决定不予追究，男子获放行，案件被列作「误会」处理。  

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