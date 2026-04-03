泰式奶茶包装藏氯胺酮 酒店内番枧藏冰毒 海关拘两男检340万元货

香港海关在周三及周四（4月1及2日）先后侦破一宗航空旅客及一宗市内贩毒案件，检获市值340万元的各类毒品，包括3.1公斤氯胺酮、1.7公斤可卡因及1.7公斤冰毒。行动中海关拘捕两名男子，分别报称为酒吧服务员及厨师。

首宗案件发生于4月1日，关员在香港国际机场透过风险评估，截查一名由泰国曼谷飞抵本港的男子。经清关检查后，海关在其随身行李内的泰式奶茶包装中，发现约3.1公斤怀疑氯胺酮。涉案的43岁本地男子随即被捕，据悉其职业为酒吧服务员。

第二宗案件则涉及市区毒品活动。海关毒品调查科根据情报分析，于4月2日在油麻地一带展开反毒品行动，其间人员发现一名41岁外籍男子形迹可疑，遂对上前截查，并将他押解至其租住的酒店房间搜查。

其后，海关在房内检获约1.7公斤怀疑可卡因、约1.7公斤怀疑冰毒，以及一个怀疑毒品吸食工具及一批包装工具，该名报称为厨师的外籍男子被当场拘捕。海关证物图片提到，涉案毒贩费尽心思，将一批冰毒藏于番枧内，企图掩人耳目。

海关毒品调查科毒品调查第一组调查主任陈佩儿表示，两名被捕人士已被各控以一项「贩运危险药物」罪名，案件将于明日（4月4日）在观塘裁判法院提堂。海关呼吁市民，切勿贪图利益而参与贩毒，亦不要在未确定物品属性的情况下，贸然协助他人运送物件进出香港，或提供个人资料及地址代收包裹。

海关毒品调查科毒品调查第一组调查主任陈佩儿