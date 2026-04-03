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南亚铁骑士闯大帽山径 电单车「刨山」惹公愤 渔护署加强巡逻｜有片

突发
更新时间：22:15 2026-04-03 HKT
发布时间：18:02 2026-04-03 HKT

一名自称是旅游部落客的巴基斯坦裔男子，上周三（3月25日）在社交平台发布影片，可见他著拖鞋驾驶电单车，分别在日间及夜晚，闯入大帽山郊野公园山径，期间他穿越山林，又近距离驾驶过营地。经过崎岖地形时，车轮不时空转「刨山」。

涉事男子在片中未有表明确实事发时间，亦将自己电单车的车牌打格处理。片段昨日（4月2日）流传后引来网民批评，有人抨击该名铁骑士不遵守郊野公园规则，亦有人认为他涉嫌危险驾驶。渔护署其后回复查询时，表示已派员巡查有关地点及会加强巡逻。

渔护署加强巡逻

渔农自然护理署回复《星岛头条》查询时表示，十分关注电单车违例进入郊野公园的情况，并已派员巡查有关地点及会加强巡逻，如发现违规活动（包括未经许可在郊野公园内驾驶电单车），会根据《郊野公园及特别地区规例》采取适当执法行动。

根据《郊野公园及特别地区规例》，任何人未经许可不得将车辆（包括电单车）带进郊野公园或特别地区，或在郊野公园或特别地区内驾驶、使用或管有车辆。违者可被罚款2000元及监禁3个月。

过往元朗鸡公岭、大榄田夫仔等地，亦曾试过有越野电单车闯入。警方过去曾呼吁市民，郊野公园范围内只容许单车在指定之单车径活动，市民亦应跟从「单程」及行车方向指示。电单车进入山径活动均属违法，为顾及越野单车使用者的安全，市民切勿在越野单车径范围非法使用越野电单车。如市民遇到怀疑非法电单车活动，可报警或致电当区的渔护署护理员办事处求助。

相关报道：越野铁骑刨草皮 鸡公岭急速沙化

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