珍惜生命｜观塘女子企跳 消防气垫戒备

今（3日）晨11时许，观塘开源道观塘广场一名33岁女子危站停车场高层位置，情绪激动，途人见状报警，消防到场铺开气垫戒备，同时召来警方谈判专家，约两小时后，事主态度软化，被消防抱回安全位置，受事件影响，现场交通受阻。

消息称，事主受感情问题困扰，家人今日上午发现遗书后急忙报案求助，幸最终谈判专家劝回事主。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：shallwetalk.hk

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

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