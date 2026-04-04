「全民国家安全教育日2026」暨「国安号」宣传车巡回之旅 与市民互动

为响应「4.15全民国家安全教育日」，香港警务处将举行一连串庆祝活动，与市民同庆同乐，加深市民对警队维护国家安全执法工作的了解和认同，并建立正确的国家安全概念和认知。

首个重点活动为警务处国家安全处（国安处）全新设计的「国安号」宣传车巡回探访校园，已于4月1日正式启动，会在为期6星期前往全港不同校园进行宣传。活动启动仪式于旺角塘尾道官立小学举行，由保安局局长邓炳强、警务处处长周一鸣及国安处多位官员主持，现场气氛热烈。

活动当日，局长与处长带领学生参与「国安号」任务体验，透过游戏方式学习，让学生在趣味中了解国家安全的重要性。现场超过400名学生、教师及家长参与，反应踊跃。校方亦配合举办以国家安全及创科为主题的摊位活动，令整个校园洋溢学习与探索的气氛。

根据国安处安排，「国安号」除了走访多间中小学，并于周末驻足各区嘉年华及人流集中地点，向市民推广国家安全教育。至4月15日期间，将有不同司局长陪同宣传车到校探访，与学生交流，推动国家安全教育深入校园。

复活节假期期间，「国安号」亦会继续出动与市民互动，今日会停泊于博览道东会展对面避车处展出，翌日（星期日）则会驶至轩尼诗道修顿游乐场外，与市民近距离接触，下周一将现身港铁宝琳站一带，下周二则会驶至深水埗黄金商场外，整个复活节假期不停歇。

到了4月12日星期日，「国安号」将参与警务处另一重点活动──「全民国家安全教育日2026暨警民同乐日」，举行地点为金钟夏悫花园（提子公园）。是次活动于上午9时至下午5时举行，免费入场，无需预约，欢迎全港市民踊跃参与。

现场活动除了有剑击示范、警犬表演、魔术表演、中乐演奏以及中国舞蹈等，场内亦设有全新推出的「NSmarties童心护港AI互动平台」，以及不同打卡点，包括「剑齿虎」装甲车和各类型警察电单车，还有迷你警车和小警察制服，让小朋友即场体验和留影。

警务处表示，希望透过各种创新和互动的方式，让师生及公众更易理解国家安全意识的重要性，呼吁全港市民踊跃参与4月12日的警民同乐日及一连串「国安号」宣传车活动，一同响应「全民国家安全教育日」，并齐声说出：「维护国家安全，我做得到！」警务处强调，当每一位市民都具备国家安全意识，香港才能在变幻的国际环境中保持稳定繁荣，为年轻一代缔造更美好的未来。