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保安局《安熊童乐会》校园巡礼 教幼稚园生学识守法爱护家园

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更新时间：10:59 2026-04-01 HKT
发布时间：10:59 2026-04-01 HKT

保安局《安熊童乐会》校园巡礼今次来到大埔一间幼稚园，神秘嘉宾「说书人」为保安局副局长卓孝业，卓Sir粉墨登场，同一班青年小队长加上安仔及熊仔向一班小朋友讲故事，教大家学识守法及爱护家园。卓Sir仲同小朋友battle 「安熊司令操」，逗得全场小朋友笑不停，最后大家都不舍得卓Sir及安熊走。

《安熊童乐会》校园巡礼今次到大埔一间幼稚园讲故事。
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小朋友与安熊相处融洽。
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